百貨公司內隨機強押貴婦 男判刑7年4月

2018-10-16 14:44

〔記者張文川／台北報導〕39歲王姓女子今年6月與閨密相約在新光三越A11館餐敘，臨時回地下停車場的車上拿禮物，遭埋伏的劫匪謝至偉持刀挾持上車，先盜領女方11萬5000元，再把她載至新北市新莊的汽車旅館囚禁，警方聞訊救出王女、逮補謝男；台北地院今依強盜罪判謝男7年4月有期徒刑。可上訴。

43歲謝至偉是白牌車司機，主要進行機場接送，經常在臉書上傳載到藝人的影片，偶爾直播觀光景點。犯案當時他先埋伏在新光三越A9館地下4樓停車場，見王女開的是市價250萬元的BMW335i雙門轎車，認為應是有錢貴婦，決定對她下手。

檢警調查，王女家族經營進出口貿易公司，今年6月1日傍晚6時許，她與林姓閨密相約在新光三越A11的餐廳吃飯，點餐後發覺要送給林女的國外紀念品放在車上，回車上拿取，謝男突現身持折疊刀抵住王女臀部，嗆聲「敢報警就殺了妳」，把王女推進後座，搶走隨身包，再上駕駛座駛離，並鎖住中控鎖。

王女不敢反抗，暗中用手機傳訊給閨密「Help！I am being kidnall（kidnapping）」告知被綁架；林女獲訊回撥電話，謝男聽到鈴聲，搶走王女手機。林女被掛電話，查覺有異，求助百貨公司保全報案，警方以手機定位追蹤。

謝男邊開車邊向王女說「我只要錢，不會傷害妳」，逼王女交出提款卡跟密碼，當晚8時先在桃園市盜領6萬5000元，再到新莊區盜領5萬元，再開進美麗心精品旅館，脅迫王女進房間、拔掉房內電話線，自己再回車上擦指紋。王女趁隙插回電話線打給櫃檯，警方獲報趕達救人逮匪。