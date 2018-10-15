賊駕車拒捕遭擊斃 家屬提國賠結果出爐

2018-10-15 10:24

〔記者溫于德／台北報導〕台北市萬華分局警備隊警員張景義，日前在西門町追捕開車逃逸的黎姓男嫌時，開槍擊中黎男致死。刑事認定張員已善盡注意義務，判決無罪。至於民事，張員雖已賠償死者80萬元，家屬仍依國賠法與民法規定，另對北市警局求償244萬餘元；但台北地院認為，黎拒捕在先，張員才依職權開槍，且彈頭會擊中腹部也是因擋風玻璃材質特性所致，駁回請求，可上訴。

黎男2013年8月13日在新北市中和區拒絕盤檢後一路逃逸到西門町鬧區，正在附近處理案件的張員加入圍捕；張朝黎的車輪連開2槍，而第2發子彈貫穿前擋風玻璃後擊中黎的腹腔，黎送醫後不治，張也被依過失致死罪起訴。

但刑事二審認同一審見解，黎男先在中和開車撞倒警用機車，才被追捕至西門町，屬毀損公物的「準現行犯」，加上黎高速開上人行道、撞到阻車石才暫停下來，見張員拔槍喝令下車時又不理，基於黎隨時可能加速前進或後退，無法排除對民眾造成立即傷害的可能，認定張員開槍嚇阻合理，判決無罪。

民事部分，黎男家屬認為，張員明知警用槍時應基於急迫需要，若非情況急迫，則應注意避免勿傷及致命部位，依當時情形，張員顯然未注意避免射擊黎的身體，貿然地朝黎的車開2槍，導致其中1發貫穿擋風玻璃後進入黎的腹腔，最終死亡。

家屬因此向警局提起國賠，要求給付黎的殯葬費、3名小孩法定扶養費、以及包含黎妻在內的精神撫慰金等共811萬餘元，扣除張員已先賠償的80萬元與過失責任「六（警局）：四（黎男）比」後，實際求償金額為244萬餘元。

但警局以張員用槍符合警械使用條例，且射擊擋風玻璃並未逾越必要程度等理由，否認賠償責任。

法官審理後認同警局答辯，依警械使用條例規定，警察人員執行職務時若遇「依法應逮捕、拘禁之人拒捕、脫逃...，警察人員應基於急迫需要，合理使用槍械...」，認定張員當下作法無誤；再者，張員開槍時已盡量注意勿傷及黎的致命部位，之所以會打中黎的腹部，也是因擋風玻璃材質特性、導致彈道偏向所致，不能怪罪於張員，因而認警局沒有責任，判決駁回。