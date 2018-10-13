迷魂盜裝古董商 租「工作室」洗劫15寂寞貴婦

邱志龍13日凌晨落網被移送，目前等待羈押中。（記者王捷攝）

2018-10-13 09:24

〔記者王捷／台南報導〕邱志龍冒充古董商，專門到臉書失婚社團物色多金、離婚的貴婦，約受害人到旅社喝酒休息，他疑似在啤酒內摻藥，讓被害人失去意識，接著就拍下受害人的睡相，戴上手套將被害人身上財物洗劫一空，連受害人的住家也不放過，3年來在6都犯案，初估有15位貴婦受害，沒報案的黑數可能更多，台南警方在邱志龍準備犯案時將他逮捕，全案將往強盜罪嫌偵辦。

52歲的邱志龍有竊盜、詐欺、妨害性自主前科，不過因為年少出獄後，有前科所以工作一直不順利，3年前他做寶石、水晶與房地產的買賣，虧了數十萬，因此化身愛情的騙子，上網找貴婦下手劫財。

邱志龍通常會自稱是古董商，加入臉書的婚姻社團，找離婚而且多金又寂寞的貴婦下手，首先邱志龍會在話語中暗示，時常來往國內外，最近剛好回國，讓受害人認為自己事業有成，並以從商出外靠朋友為由，約被害人在公開場合見面。

見面後，邱志龍會用一些小動作，讓受害人發現自己相當有錢，在第一攤都會主動刷卡，或掏出一疊現金付款，第二攤就會帶被害人到海邊、觀光景點，最後再以想休息一下為由，坐計程車與被害人到旅館迷昏洗劫。

警方發現，邱志龍在15案中只有一件忍不住，性侵被害人，其他案件中自制力很強，疑似被害人喝下摻藥的啤酒暈倒後，只會拍下受害婦女泥醉狀態，接著就洗劫被害人身上的財物，並從證件找到被害人的住家。

邱志龍在台南迷暈受害人後，潛入被害人住家，連被害人長輩留下的一袋50元硬幣共一萬元也偷走，全程都戴著手套犯案，但仍被警方用監視器掌握邱的身分，這個消息放出去後，台中警方也提供資訊，因為邱上個月就在台中犯案。

平時邱志龍就住在台中，還特別租了一間「工作室」用來洗劫被害人，不讓妻子得知自己犯案，在台中三分局勤工派出所協助下，台南市警二分局與台北大安分局，才協力逮捕邱男，邱男在落網後否認用藥迷暈受害人，表示願意賠償受害人，目前警方正等待被害人的驗尿報告，全案將往強盜罪偵辦。