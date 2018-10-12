藝人江俊翰染毒再出庭 氣色好秒被媒體認出

2018-10-12 16:09

〔記者錢利忠／台北報導〕在民視8點檔《大時代》中扮演「李承淵」的46歲藝人江俊翰（本名廖文豪），日前駕駛白色保時捷休旅車，因沒繫安全帶被警方攔查，進而被發現駕駛座中央扶手處有1支注射過的針筒，被台北地檢署依毒品罪諭令3萬元交保；今天下午約2點，江俊翰再次被傳喚出庭，他訊後獲請回時僅表示謝謝關心。

今天下午約2點，江俊翰抵達北檢出庭，氣色明顯比今年9月被移送法辦時還要有精神，因他的衣著打扮相當有型，一眼就被多家媒體記者認出，但他庭訊前及訊後並未針對案情多做說明。

今年9月6日庭訊後，江俊翰數度對著媒體鏡頭鞠躬道歉，並表示：「對不起，浪費社會資源，做了很不好的示範，我只有道歉還是道歉，對不起！」

據悉，江俊翰初次庭訊時已痛哭認罪，指已多年沒碰毒品，今年6至7月間因工作壓力大，才向網路上結識的友人拿安毒施用，他要工作想提神，才會開車開到一半臨停注射毒品，希望能做戒癮治療。

江俊翰在《大時代》中飾演上海富家公子「李承淵」，深愛江祖平所飾演的「楊幸美」，卻因落海失去記憶，與初戀情人失散，另娶了陳妍安所飾演的富家千金「孫如貞」，「楊幸美」也另嫁給江俊翰劇中結拜兄弟「Gino」，四角虐心戀情讓戲迷直呼不捨。

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