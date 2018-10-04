獨家》合照曝光！前助理入侵言承旭家 笑稱這是唯一

陳男（中後）與言承旭臉書中唯一一張合照。（翻攝臉書）

2018-10-04 16:42

〔記者鄭景議／台北報導〕藝人言承旭的住處，今年7月19日凌晨0時遭到其前助理陳男入侵，據了解，32歲的陳男，在2014年開始擔任言承旭助理，目前已經離職，臉書中僅有一張與言承旭的合照，當時還笑說這是認識他以來唯一一張合照。

他與言承旭的合照是在2014年聖誕節，與言承旭及ELLA到台大醫院做公益時，拍下這張唯一的合照，他的臉書中，還有許多與知名藝人的合照，包括林依晨、隋棠、甚至還有盛竹如，臉書中也PO出他參與言承旭主演的中國電視劇「因為愛」相關活動時，掛名言承旭助理。

據了解，陳男當天入侵言承旭位於民生東路上的社區，持言住家的鑰匙入侵，誤觸警鈴後，倉皇逃逸，全程僅2分鐘左右，言母當時一個人在家，被驚醒後，只見到陳男逃逸的背影，於是打電話報警。

警方事後傳陳男到案，陳男犯案後態度十分配合，承認侵入住宅，他宣稱是為了「了解言承旭近況」，言母提告侵入住宅後，警方將陳男依法送辦。台北地檢署考量他已認罪，依侵入住宅罪將他起訴並聲請簡易判決。

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