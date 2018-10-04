言承旭住家遭前助理入侵 監視器畫面曝光

藝人言承旭的住處，今年7月19日凌晨0時遭到其前助理陳男入侵。（記者鄭景議攝）

2018-10-04 10:24

〔記者鄭景議／台北報導〕藝人言承旭的住處，今年7月19日凌晨0時遭到其前助理陳男入侵，當時僅有言母在家，聽到警鈴響後，見到陳男慌張離去的背影，隨即報警，警方迅速趕到現場，但陳男已經離去，事後調閱監視器找到陳男，依法送辦。

警方指出，言的住處並未有任何財損，陳男到案後，供稱只是想知道言承旭近況，並沒有其他意圖，訊後依侵入住宅罪名，依法送辦。

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