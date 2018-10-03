「女兒賊」耍詐？越籍媽領「孝親費」 被當車手逮捕

2018-10-03 00:28

〔記者王捷／台南報導〕真的是「女兒賊」！武姓越南籍女子改嫁到台灣後，與女兒有幾10年未聯絡，上個月和女兒相認後，女兒真情告白，希望用孝親費修補母女關心，沒想到武女領出錢後，竟被警方視為詐欺車手。警方指出，一名越南籍阮姓被害勞工到越南人的臉書社團買便宜機票，但詐欺歹徒要求阮男將錢匯到武女的帳戶內，卻沒拿到機票，武女直呼不可能，她相信女兒不會騙她，檢方目前將武女限制出境，並傳喚武女的女兒到台南開庭。

61歲的武女有兩段婚姻，20多年前從越南改嫁到台灣後，目前過著穩定的生活，心裡對越南兒女有些愧疚，警方指出，上個月她透過臉書與在越南的女兒連絡上，一回首女兒已28歲，女兒還告訴她，多年來一直很想見她。

女兒向武女說，成長過程中沒有母親陪伴，雖然遺憾也曾有怨言，目前她在越南從事外匯工作，經濟狀況很穩定，多年沒有盡孝心，心理很內疚，希望能給武女孝親費，彌補母女倆的感情。女兒自稱做匯兌工作，直接由台灣友人匯台幣給武女，她再給越南幣給友人的母親，如此就不會有匯差。

武女聽完女兒的話很感動，9月底先去領了1萬元，在10月1日下午打算再把9000元領出來，沒想到一去領錢就被警方逮捕，原來武女領出來的錢都是贓款，這筆贓款來自桃園的越南籍阮男，阮男9月底在臉書上買了「同鄉」賣的便宜機票遭詐，歹徒要他匯款到不知情的武女帳戶，最後他沒拿到機票報案，讓武女的帳戶被列為警示帳戶。

警方受理後懷疑，這可能是國內第一起針對越南人的多角詐騙，但贓款流向並不完整，武女落網後仍相信女兒不會騙她，她會向女兒求證，檢方得知後限制武女出境，並設法傳喚武女的女兒開庭。