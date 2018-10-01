成醫砍人案 陳玉鳳握新錄音爆羅主任要林光宇調離職

2018-10-01 19:57

〔記者王俊忠／台南報導〕成大醫院疑職場霸凌殺人案，台灣護師醫療產業工會理事長陳玉鳳今天下午出面說有接獲被告林光宇於9月12日一段與上司羅主任的1個多小時對話錄音，部分內容顯示羅主任不斷說要林光宇調、離職，證明成醫羅主任對林確有職場霸凌問題。

對於上述爆料，成醫再回應說，有關員工之間傷害案，再次感謝各界關切，也重申成醫會努力營造友善的職場環境。

成醫前乳房外科資深醫師張財旺也在陳玉鳳臉書留言指，刺人的林光宇與被刺的陳彩鳳都曾與他共事多年，林與陳都是上進、任勞任怨的好同事，兩位好同事在一起竟會發生兇殺案令他覺得匪夷所思，要求治本一定要找出問題根本，是制度面的問題。

陳玉鳳透露，928刺人案發生後，林光宇柔道社教練有到警局探視光宇，光宇當時說，是一時恍神、氣憤衝動持刀刺人，醒來才驚覺做錯事了、很懊悔，對不起同事，不知道自己為何會這樣做？光宇家人也說，最近光宇有說覺得很累，工作有求助無門的問題。

陳玉鳳今天下午到台南向媒體公布9月12日林光宇與上司羅主任在成醫院內的一段1小時42分錄音檔，但因檔案很大又有雜音，她反覆聽了多次其中35分鐘片段，發現羅主任有不斷要光宇調、離職的說詞。

陳玉鳳轉述說，羅主任告訴光宇「你問看看外科部有什麼缺？可以去做；你沒有考慮其他醫院嗎？你離職要去台北榮總，但商調不成，不知什麼原因？你可考慮結算年資，去發展第二春，可考慮報考其他醫療公職，像社工也不錯」。林光宇回應，自己離退休還很久，社工薪水較低，沒有考慮。

對此，陳玉鳳認為林光宇不斷被迫調、職離，休假一再被刁難，休假回來後位子又被調換，如此霸凌情形，林受得了嗎？有關林光宇同事指控光宇工作擺爛、還會欺壓新人。陳玉鳳反駁及質疑爆料的真實性，認為此舉是對光宇的抹黑與潑糞！

至於成醫另位呂姓護理師曾在2017年6月把林光宇關在會議室，出言恐嚇、甚至出手拉扯，林曾報警告呂女涉傷害、強制、恐嚇，但事後疑受到醫院壓力，林撤銷傷害告訴並與呂女達成和解；在恐嚇、強制部分，檢方以罪證不足不起訴處分。