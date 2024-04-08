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首頁　>　社會

嘉縣單親媽攜腦麻女輕生獲救 涉殺人未遂起訴

嘉義地檢署。（資料照）

嘉義地檢署。（資料照）

2024/04/08 20:10

〔記者王善嬿／嘉義報導〕嘉義縣一名37歲單親媽撫養患腦性麻痺的未成年女兒，因經濟狀況不佳，長期罹患憂鬱症，今年元月底趁同住的胞妹不注意，餵食女兒安眠藥後，帶著女兒欲輕生，幸好胞妹及時察覺報警破門，雙雙獲救，嘉義地檢署近日依殺人未遂罪嫌，起訴該名單親媽。

嘉義縣政府社會局長張翠瑤表示，單親媽已就業，社工評估親友支持系統、單親媽就業情形及女童照顧情形，適當給予生活補助並關懷協助中，後續持續追蹤協助。

檢警調查，單親媽因無業、經濟狀況不佳，長期罹患憂鬱症，生有一女，自幼罹患腦性麻痺及癲癇，領有重度身心障礙證明，且行動不便、無法與他人溝通，需要隨時有人照顧。

今年元月底，單親媽產生輕生念頭，因擔心女兒無人照料，自己死後造成家庭負擔，趁胞妹不注意，餵食女兒安眠藥後，欲攜女一起走上黃泉路。

單親媽同住胞妹察覺不對勁，連忙報警到場破門而入，將2人送醫急救；警方依殺人未遂罪嫌移送嘉義地檢署偵辦，檢方近日偵結起訴。

承辦檢察官審酌單親媽經濟及身體狀況欠佳，撫養腦麻女兒不易，因憂鬱症發作欲攜女輕生，惡性尚輕，且其情可憫，建請從輕量刑。

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