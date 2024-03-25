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首頁　>　社會

臉書放槍照預告犯案 與警街頭駁火99槍 殺人未遂羈押

楊嫌開銀色BMW轎車開槍轟派出所、擊傷警員，最後被警方以警車包夾圍捕到案。（記者余瑞仁攝）

楊嫌開銀色BMW轎車開槍轟派出所、擊傷警員，最後被警方以警車包夾圍捕到案。（記者余瑞仁攝）

2024/03/25 05:30

〔記者鄭淑婷、余瑞仁／桃園報導〕有槍砲、毒品前科的四十三歲男子楊景隆，自稱是桃園「大樹林幫」份子，廿三日先在臉書放上槍照預告犯案，深夜身穿防彈背心，駕駛銀色BMW轎車前往桃園警分局景福派出所狂轟八槍，被圍捕時與警方駁火近百槍，埔子所廿二歲警員蔡淳宇左肩中彈受傷，楊嫌車身彈痕累累，他命大僅中一槍，還打在防彈背心上，落網只喊：「背部好痛！」

穿防彈背心掃射派出所 逃逸拒捕

警方在楊嫌車內搜出一把改造的「蠍式衝鋒槍」、兩把手槍及卅顆子彈，車內還擺著桃園地檢署通知書及金紙，警方在其住處又起出大批空氣槍及瓦斯槍，包括臉書照片中的三把槍枝；楊嫌犯案前在臉書貼文稱不滿警方吃案，落網後說去年五月被桃園市刑大查到槍枝，他只是喜歡玩槍、改造，沒想到鑑定具殺傷力，擔心被判刑要關三、四年，心情不好而犯案，訊後被依殺人未遂、妨害公務、槍砲彈藥刀械管制條例送辦，桃園地檢署訊後將他聲請羈押禁見獲准。

22歲警追捕左肩中彈 仍拔槍反擊

楊嫌於廿三日深夜十點五十一分，持槍掃射景福所，勤指中心通報警網圍捕，楊嫌於十一點七分逃至力行、永安路口，埔子派出所蔡員駕車追上，楊嫌從車內朝上前攔查的蔡員開槍，蔡左肩中彈倒地拔槍反擊十二槍擊中後車輪，楊嫌接續駕車逃至永安、富國路遇警車前後包夾，仍作困獸之鬥與警方駁火，警方在案發後卅分鐘內制伏楊嫌；經過清查，楊嫌開約四十槍、警方開了五十九槍。

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