爭李敖遺產也爭骨灰 李文、李戡出庭正面對決

李文庭前拿出教書棒細數李敖妻子王志慧17罪狀。（記者溫于德攝）

2018-09-27 17:14

〔記者溫于德／台北報導〕李敖非婚生女兒李文向同父異母的弟妹李戡、李諶提起確認親子關係，並要求給付應得遺產，經開庭，親子關係部分已調解成功，李文上月9日取得中華民國臨時護照（沒有身分證字號）；至於李文要求的「父親四分之一遺產」，家事法庭今天首度開庭，李文在庭前說，「仍要屬於我的遺產」，但李戡認為，「打這官司沒意義」，兩人現已進入法庭開庭。

李文稍早說，我們是守法的人，不希望爸爸有避稅或逃稅的問題，且就她了解，父親約有30億文物或寶貝，但李戡等人在應申報期間卻未申報，才會導致根本沒有文物存在，「但爸爸不僅有在節目上講過有這些東西，也有朋友曾親眼見過」，所以要李戡等人如實申報並付稅。

至於李敖骨灰，李文仍要求屬於她的四分之一，取得後將拿回中國哈爾濱老家或做成戒指，否則每次要到墓地看父親仍要去求李戡等人，「即使去看，還要被人監控」，她也不樂見父親骨灰與蔣家人葬在同處，因為蔣家人是打壓父親的人，為何要讓爸爸死時還死不瞑目？

李文也要求取回送給父親的領帶、衣服或文具等，盼成立李敖博物館後放入，供兩岸「李敖粉」紀念。她入庭前還說，「也會要求依照遺囑、支付500萬元」，雖然遺囑清楚寫下「每個月要給李文一千美金，除非李文去起訴、就免給」，但李家人持續隱瞞李敖死訊，甚至火化、弔唁也均未告知她，基於感受到不尊重，也未告知她遺囑在何處，自然得索賠500萬。

稍晚現身的李戡則認為李文「打遺產官司沒有意義」，他說，父親不止一次公開說，「將所有財產給我母親（指王志慧）」；至於被要求分骨灰，李戡則說「交由司法處力」。另就昨日李文因李敖遺產稅申報截止日、李戡等人卻未申報，又挨告刑事侵占一事，李戡也說，李文也清楚李敖已說所有財產給我母親，反問為何會發生侵占一事？他一定告李文誣告。