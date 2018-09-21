小心！Google詐騙重出江湖 搶搭iPhone新機熱潮

2018-09-21 09:53

〔記者陳鳳麗／南投報導〕iPhoneXS今天開賣，有果粉排隊排了91小時，可見iPhone的吸引力，詐騙網站也搶搭新機上市熱潮，假借Google之名辦活動，回答3個問題就有機會獲得iPhone手機、平板或三星最新手機，有網友警覺心高不敢作答，有人則傻傻地回答問題，等待Google公司送來大獎，有手機維修業者上網提醒網友不要上當，不然個資恐怕全被盜。

「Google的創辦人是誰？」，「Google創立的時間是何時？」、「Google設立的地點在哪兒？」，有網友最近在瀏覽網頁時，突然跳出Google的問卷贈大獎的視窗，獎品是iPhone新手機、平板或三星最新手機，有人認為自己受幸運之神眷顧，開心填寫答案再留下個資，期待「好康」禮物送來。

有林姓手機維修業者，今天就在臉書社團疾呼網友不要上當，這是詐騙網站假冒Google公司之名騙人上當，一段時間就會出現，最近相準iPhone新機開賣的時機重出江湖，以亂槍打鳥方式，網友填了Google帳號、密碼後，就被詐騙網站盜取，有的可能很快地自己的手機無開機，萬一填過問卷，馬上更換帳號、密碼。

林姓手機業者的提醒，網友回應熱烈，很多網友說「詐騙網站有新聞敏感度，搶搭iPhone手機開賣時機再來詐騙！」，也有網友驚惶地問「我已經填問卷了，怎麼辦？」，有人則分享以前填後手機就中毒的經驗，也有人說，為了測試是否為詐騙網站，答案亂寫都說答對，帳密亂填該網站也都受理，一測果然都是假的。

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