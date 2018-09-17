IPhone直營？ Apple Studio用黑心中國仿冒品詐欺

警方於Apple Store實體門市查扣零件。（記者徐聖倫翻攝）

2018-09-17 14:32

〔記者徐聖倫／新北報導〕漚梨仔假蘋果！網路商家「Apple Studio」標榜「只要30分鐘，讓你的手機再次活起來！」，但遭民眾檢舉使用黑心中國貨魚目混珠，警方獲報至北市大安區、內湖區2維修門市蒐證，侵權市值131萬元，並帶回經鑑定確認其為仿冒品，警方日前前往查緝，查扣零件共592件，並帶回40歲負責人林姓男子偵訊。

檢舉人指出，Apple Studio在台灣有4家店，其宣稱評價、快捷，由專業人為進行維修服務，使用的是原廠蘋果零件，其網站製作精細猶如官網般，名稱也差不多，藉此以取信消費者待之上鉤。

警方表示，只要輸入「Apple維修」關鍵字，該商家的網頁即出現在首頁，不少消費者誤以為這就是蘋果特約商家，甚至還有人認為這是直營門市。該商家實體門市也不含糊，裝潢明亮、服務人員訓練有素，以假亂真。

警方在大安、內湖2門市查扣中國製仿冒IPhone手機觸控螢幕88件、電池84個及相關配件300餘件，共計查獲592件，並逮回負責人林男，訊後將其依違反商標法、詐欺等罪嫌函送法辦。

警方查扣中國黑心零件592件。（記者徐聖倫翻攝）