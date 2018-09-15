不爽店家態度差 蛋黃酥名店「不二家」潑漆怪客抓到了！

2018-09-15 09:35

〔記者湯世名／彰化報導〕彰化市蛋黃酥名店「不二家」在中秋節前夕大排長龍，昨晚突然有1名男子闖入潑漆，警方根據監視器循線追查，昨天深夜將涉嫌潑漆的男子通知到案，男子氣憤供稱，前天晚間9點多他趁人較少時到場購買，沒想到店家跟他說蛋黃酥賣完了，且口氣、態度不佳，他氣不過才帶了2桶紅漆前去潑漆。由於店家不提告，警方偵訊後將男子依社會秩序維護法函送法辦。

中秋節前夕，連日來民眾在彰化市中正路「不二家」外大排長龍，等著購買蛋黃酥，沒想到昨晚6時許，1名男子開車停在店門口後下車，突然衝入店內朝天花板、蛋黃酥食材區潑灑紅漆，旋即開車逃逸，潑出的紅漆波及店內部分消費者，大家全都嚇一大跳。

警方據報派員趕抵現場，根據監視器畫面鎖定開車男子的身分為外縣市民，不排除可能與購買蛋黃酥引發糾紛有關，從男子所駕駛的轎車追查，發現該輛車是租賃車，進而查出男子住處後連夜將他通知到案。

男子坦承是他潑漆，但是因為買不到蛋黃酥，店家態度又差，竟然要他隔天再去排隊，他實在是氣不過才去潑漆。

「不二家」的店面位於彰化市鬧區，平日購買蛋黃酥的人潮就很多，假日期間經常大排長龍，人車爭道險象環生，引發當地居民及用路人頗有微詞，網路也有不少人議論稱店家態度真的不是很好，做生意是講求以和為貴，該店家對待顧客的態度令人不敢苟同，甚至有網友認為「被潑漆剛好而已。」

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