挑戰「十峻」之首落谷！ 玉山東峰再傳登山意外

2018-09-14 09:22

〔記者謝介裕／南投報導〕登山意外又一樁！

來自台北、名為「沙雕一匹狼」的4人登山隊伍，今日清晨6時許，完成玉山主峰攻頂後，轉而挑戰困難度更高的玉山東峰，結果林姓山友不慎跌落山谷，生死不明，玉管處及南投、高雄消防局陸續接獲通報後，目前已完成橫向聯繫上山展開救援行動中。

玉山東峰標高3869公尺，是玉山東稜的最高峰，不但山勢陡峭，且岩石上無土質，因此呈現光禿禿、寸草不生的峭壁絕峰景觀，而被山友列為高山「十峻」之首，攀登困難度之高，可見一斑。