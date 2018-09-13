北市公衛資訊系統遇駭 暗網上兜售個資喊價1千美元

台北市公衛系統傳出個資外洩疑雲，目前檢調已介入調查，但究竟為系統漏洞或人為操作，有待進一步釐清。（資料照）

2018-09-13 12:19

〔記者錢利忠／台北報導〕台北市政府衛生局公共衛生資訊管理系統，驚傳被植入木馬病毒，恐有上百萬筆的民眾個資遭外洩，調查局台北市調查處今年8月底已立案調查；據悉，現有資訊顯示，該系統疑似被國外駭客入侵，已有網友在暗網上刊出100筆民眾個資，喊價兜售1000美元，PO文者並自稱手上有數百萬筆個資，北市處積極偵辦中。

今年8月底，北市處接獲北市府通報，發現北市府公衛資訊管理系統流量異常，有民眾個資疑似被外流兜售；北市處初步調查，發現該系統確實已遭駭客入侵，但IP位址來自於國外。

據悉，辦案人員已在暗網上發現，有不法人士公布100筆民眾的個資，並聲稱手上還有上百萬筆的個資，被揭露的民眾個資內容包括，姓名、生日、住址、身分證字號及手機號碼等。辦案人員檢視已被揭露於暗網上的100筆個資，發現均是10年前流通於網路上的舊資料，並非新的民眾個資外流。

辦案人員調查，北市公衛資管系統是由慧智達科技公司所負責，其中有70幾個子系統，包括健康管理個案管理系統、職營業相關管理系統、精神病患管理系統、生育補助、藥物及化粧品線上查詢暨申辦、行政資訊、績效管理、聯合稽查管理、資料庫稽核管理、統計分析報表等多個子系統。