酒友起口角 立委趙天麟目睹殺人案

警方在行凶的林姓男子騎車上找到多瓶喝完的啤酒。（資料照）

2018-09-12 09:27

〔記者黃佳琳／高雄報導〕原本有意角逐今年底高雄市長寶座的立委趙天麟，前年11月底在燕巢區舉辦問政座談會，與地方仕紳博感情時，竟意外目睹砍人案，他的隨扈和助理還幫忙逮捕嫌犯，並協助傷者就醫，涉嫌殺人的林姓男子被橋頭地院依殺人未遂判刑5年6月。

前年11月27日晚間，趙天麟在燕巢鄉天后宮舉辦座談會，才開始半小時，突然有1名男子全身是血跑入會場喊救命，眾人見狀立即上前關心，他的助理學過基本救護，也幫忙傷者包紮傷口；他和隨扈跑到會場外，見到1名男子手拿西瓜刀正準備逃離，隨扈二話不說，立即上前壓制，交給獲報到場的警方處理。

判決指出，傷者賴姓男子（45歲）和涉嫌殺人的林姓男子（46歲）是朋友關係，2人酒後相約前往趙天麟的座談會，沒想到還沒踏入會場就起了口角，賴男先出手打了林男，林男不甘受辱，到機車置物箱拿西瓜刀返回，朝賴男的頭、手處揮砍。

賴男跑到座談會場呼救，經送醫後縫了幾針，沒有生命危險，林男則被警方依酒駕、殺人未遂等罪嫌送辦。橋頭地院審理時，林男辯稱自己只想教訓對方，沒有打算殺人，但合議庭認為，若不是賴男跑到座談會呼救，林還打算持續行凶，因此認定他有殺人犯意，依殺人未遂罪判刑5年6月；另酒後駕車的部分，則判刑3月，得易科罰金，全案可上訴。