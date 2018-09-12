罵人「肖ㄟ」挨告 阿桑秒辯讓「少年ㄟ」撤告和解

2018-09-12 00:36

〔記者王捷／台南報導〕楊姓阿桑到菜市場買菜，將機車停在葉姓母女的魚攤旁沒熄火就離開，葉婦不滿鮮魚噴到廢氣，葉婦兒子大聲替母親討公道，遭楊婦罵「肖ㄟ（台語：瘋子）」，葉男吞不下這口氣，對楊婦提告公然侮辱，但楊婦堅稱沒罵「肖ㄟ」，而是用台語說「少年ㄟ」，最後楊婦找葉姓老闆娘和解撤告，律師則說，因為台語諧音，這樣辯稱也行得通！

60多歲楊婦上個月騎車到菜市場，由於市場不能騎車，她不熄火就下車準備買菜，但菜市場魚攤為了殺魚方便，通常攤位比較低，機車排氣管正好就對著葉婦攤位上的鮮魚上猛噴，讓葉婦相當不滿，請楊婦熄火後再去買菜。

楊婦堅持不熄火，聲稱她買到菜馬上就回來，雙方起了口角，葉婦兒子大聲替母親辯駁，卻遭到楊婦罵「肖ㄟ！這麼大聲幹嘛！」楊婦頭也不回走進菜市場，機車沒熄火，廢氣不斷噴在鮮魚上，葉男吞不下這口氣抄下車號，到警所提告公然侮辱。

警方調查後果真發現，楊婦與葉姓老闆娘及葉男爭執了約5分鐘，離開後又過了約5分鐘才回來牽車，但監視器沒有聲音，葉婦作證時聲稱，有聽到楊婦辱罵「肖ㄟ」。

楊婦做筆錄時則供稱，她沒有罵葉男「肖ㄟ」，而是對葉男說，「少年ㄟ！這麼大聲幹嘛！」意思是說有問題可以好好說，她也願意向葉婦與葉男道歉和解，最後葉男也同意撤告。