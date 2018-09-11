女子車內抽菸見警就跑 原來她是通緝犯

2018-09-11 16:18

［記者陳恩惠／台北報導］新北市38歲有毒品前科的許姓女子，日前坐在藍姓男友車內等候時，由於轎車臨停，台北市大同警分局民生西路派出所巡邏員警上前盤查，原坐在車內抽菸的許女，立刻拔腿就跑，警匪追逐百公尺，雖然她鑽進市場躲藏，仍遭逮住，清查發現，原來許女因偽證及毒品遭通緝，還必須入獄近2年，隨身背包中還起出大量安非他命及海洛因毒品，除依通緝移送外，再加一條販毒罪送辦。

警方說，許女近年來屢遭警方查獲毒品，由於持有數量之多，還隨身攜帶電子秤及分裝袋，明顯有販賣之實，多年來也因毒品罪進入牢籠，2015年底才獲假釋交付保護管束，沒想到仍持續身陷毒海，今年5月21日因偽證罪判刑3月、7月12日又因毒品罪判刑1年7月又4日皆定讞而未入獄，分別遭台北及新北地方檢察署發佈通緝中。

警方調查，許女本月8日下午3時搭藍姓男子的車，前往北市民權西路246號前，藍男將車臨停在路旁，人不知去向，許女坐在副駕駛座內，開著車窗抽著菸，適逢民生所2名員警巡邏經過，發現藍男違規停車，於是上前勸導。

警方說，許女趁2名員警上前，嚇得奪門而逃，跑進菜市場周邊小巷內停放的機車旁，壓低身形躲藏，但遭員警鷹眼發現，要她現身受檢，許女直呼「等一下、等一下啦」企圖抗拒逮捕，員警強力執行，清查發現許女不僅是兩條案件的通緝犯，隨身包內竟然還有21包42公克安非他命、10包3.47公克海洛因、16支注射針筒（2支已使用）、2個電子磅秤及多個分裝袋。

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