宜蘭外海浮屍非落海船長 身分仍待確認

2018-09-05 16:28

〔記者張議晨／宜蘭報導〕今上午8點48分及12點20分，宜蘭縣蘭陽溪外海16海浬處及南澳漢本海灘分別發現1具遺體，警消通知失蹤的沙灘車業者何興龍家屬指認，確認漢本遺體身分為何男，至於外海的浮屍，經花蓮落海失蹤的董姓船長家屬指認，並非董男遺體，疑為「案外案」，死者身分正待警方釐清。

今中午12點20分許，在南澳漢本海灘垂釣的呂姓釣客，在不遠處海面發現1具遺體，呂男原以為是動物屍體，上前查看才發現是人，因遺體先往南漂，隨後又向北，呂男對著死者喊話「若需要救你，就自己漂過來」，話才講完，遺體隨即漂上岸，呂男趕緊通報警消到場。

警方隨後通知何男家屬到場，因死者身上有條金項鍊，且頭髮鬢白，何男兒子、妻子到場後，從外觀及項鍊確認死者為何興龍，頓時激動落淚。

宜蘭縣南澳神秘海灘2日連續發生兩起溺水意外，共5人落海，其中4人遺體日前陸續尋獲，今何男大體確認後，2起意外已釀5死。

另外，今上午8點48分左右，在宜蘭外海作業的漁船，於蘭陽溪口16至20海浬處發現一具遺體，蘇澳海巡隊獲報後前往打撈，海巡人員先通知何男家屬到場，何男家屬指認時稱，父親頭髮全白，遺體卻是黑髮夾著白髮，「明顯不是我爸爸」。

因2日下午花蓮和仁外海有漁船擱淺，船上4名船員獲救但董姓船長失蹤，董男家屬今赴員山福園確認身分，雖遺體腫漲，但家屬從頭髮特徵指死者並非董男，疑為「案外案」。

辦案人員指出，死者遺體僅有曬傷痕跡，並無明顯外傷，初步排出他殺，已採集指紋，將從近日失蹤人口比對死者身分。