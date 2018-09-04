遭前夫家求償600萬 秦綾謙現身律師卻成了主角

2018-09-04 16:40

〔記者溫于德／台北報導〕知名女主播秦綾謙，遭前夫吳炳輝及前岳母指控受訪時批評夫家，挨告誹謗罪；刑事不起訴後，無緣家人轉對秦提民事求償、索賠600萬元。全案稍早再度開庭，秦親自到庭並提供手機供對方檢視LINE對話、未多言，反而是秦的律師說，為證明整起事件會爆應是吳的律師向壹週刊爆料所致，將聲請傳喚證人證實；此話一出，瞬間讓原告律師反嗆「將針對被告律師另行提告」；法官庭末諭知下月22日再開。

壹週刊曾報導，秦女前年9月密會網路紅人安德烈，吳男當下帶徵信人員赴「小王」位於淡水住處爬窗，直擊秦身穿T恤、碎花短裙坐床邊，與打赤膊的安德烈共處一室；吳氣得敲窗大罵，3人隨即前往警局談判。秦與安德烈答應各賠190萬、共380萬元和解，隨後離婚。

但吳男與母親不滿秦前年11月接受壹週刊訪問時，指婚姻生活不順利，公婆甚至會拿她主播身分、向餐廳要折扣，連在她在播報時、婆婆還會打電話騷擾；吳男及其母親認為秦所述不實，先控告秦加重誹謗，不起訴後改對秦提民事求償，共索賠600萬元並登報道歉。

全案今年7月30日首度開庭、確認無和解意願後，今天下午二度開庭。先入庭的吳男、取出一本聖經壓在六法全書上、等待秦女入庭；秦坐定位置後提供手機、供吳及其律師確認LINE訊息。

原告律師一度質疑秦女，手機內LINE訊息雖與書狀內LINE文字相同，但為何時間相差4小時、甚至6小時？法官也覺得怪、要求秦解釋；秦說，因更新緣故，手機時間才會不同，否則可傳證人證實。

吳男律師庭訊結束前聲請傳喚一名何姓證人作證；至於秦女，律師代答說，也要聲請一證人，證詞即可證明整起事件會為外人所知，是原告律師向壹週刊記者播放抓姦光碟、才會曝光。

此話一出，吳男律師隨即否認並回擊，無論吳男本身或律師均未向壹週刊爆料，刑案偵查時已曾說過，因此，針對秦女律師說法，將另行提告。

吳男、秦女庭後均在律師陪同下，先後離開，均未受訪。