搶案急轉變苦情劇！ 店員苦勸、送菸 搶匪收刀道謝離去

男子搶超商，賴姓店員反苦勸「不要搶啦」，對搶匪道德勸說。（記者湯世名翻攝）

2018-09-03 13:06

〔記者湯世名／彰化報導〕搶案變苦情劇！47歲唐姓男子持摺疊刀到彰化市某超商行搶，賴姓店員以苦肉計說：「這條路我以前也走過、放蕩過，跟你一樣生活也不好過，不要（搶）啦」，店員並堅稱不會報警，藉以化解唐男心防，甚至倒過來自掏腰包花120元買菸送他，唐男感動的向店員「謝謝」後離去，警方得知主動偵辦將唐男通知到案，依強盜案函送法辦。

彰化警分局調查，昨天清晨6時47歲唐姓男子頭戴安全帽走進彰化市實踐路某便利商店，佯稱要以現鈔換零錢，卻趁賴姓男店員打開收銀機時，突然拿出一把折疊刀說：「我沒有錢，手頭不方便，把錢給我」。

賴姓店員看到對方拿折疊刀，不但未慌張，還機警的以同理心向唐男說：「你犯這個案可能會有很重的刑責。」賴男甚至說，「這條路我以前也走過、放蕩過，跟你一樣生活也不好過，希望你再想想，真的不要（搶）啦」，還堅稱不會報警，並自掏腰包花120元當場買一包菸送給他，賴男舉動讓唐男相當感動，接過該包菸後還向賴男說：「謝謝」，旋即離去。

警方獲悉該項情資後主動偵辦，昨晚循線將唐男查獲到案，依強盜罪嫌函送法辦。彰化警分局偵查隊長鐘振邦表示，賴男遭搶顯得相當冷靜，還與嫌犯「搏感情」，以自己「過來人」的經歷，苦口婆心苦勸2分鐘之久，此舉果然奏效，獲得唐男認同，使得原本可能演變成對峙強盜甚至傷害等犯罪行為，頓時化解，危機處理相當高明。

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