詐科技女主管400多萬 19歲車手自曝「人球」悲慘人生…

2018-09-02 00:20

〔記者王駿杰／新竹報導〕19歲李姓男子童年悲慘，剛出生就遭生父遺棄，母親也改嫁避不見面，成為「人球」的他國中時飽受霸凌，為了籌保護費犯下竊盜案，小小年紀就進入誠正中學接受感化教育，出獄後求職屢碰壁，最後被詐騙集團吸收當車手，月前冒充假檢察官，把竹科一名高階女主管騙得團團轉，成功詐走472萬多元，遭警方逮捕。

警方指出，李男有竊盜前科，上月被逮捕時不但沒反抗，說話還彬彬有禮，有問必答，只是偶而夾雜嘆息，不像一般詐欺車手，一問才得知他童年悲慘，淪為人球，國中就進入誠正中學接受感化教育，出獄後缺乏謀生能力，不得已才去詐騙，他說：「如果我有一個溫暖的家庭，或許，我就不會為了生活，淪落去當車手。」

李男告訴警方，他打從出生就沒見過生父，母親也改嫁避不見面，只好隨外婆同住，14歲那年他國二，在學校卻被學長霸凌，只要交不出保護費，就會被拖進廁所毒打，走投無路的他只好偷電腦教室的硬碟，打算變賣換現當保護費，卻被學校抓包，直接將他送進誠正中學，一蹲就是兩年。

李男說，他出獄後連外婆都拒他於千里之外，不得已只好去做粗工，做了一年多卻和同事吵架，憤而離職，之後四處到超商應徵，都因為有前科碰壁，就快斷糧，他只好透過友人介紹，今年7月加入詐騙集團當車手。

警方說，這個詐騙集團鎖定竹科一家科技公司女主管，以假檢察官等老梗，打電話向她佯稱帳戶遭冒用，須交出帳戶、提款卡供監管，不得張揚、報警。

女主管嚇壞了，急忙於7月23日、8月2日和裝扮成假檢察官的李男碰面，陸續繳交4張提款卡，李男先將些提款卡上繳，等詐騙集團向女主管套出密碼，他再拿著提款卡，7月26日到8月初在桃園地區ATM瘋狂提款，將女主管帳戶內的472萬多元領個精光。

事後，警方接獲女主管報案，成立專案小組，調閱各大路口監視器，過濾身分，終於掌握李男動向，上月15日持拘票到李男租屋處將他拘提到案。

警方指出，對於各項指證，李男都坦承，他供稱這是他第一次作案，盜領的錢已經上繳，而他獲得約5萬元工資，雖然李男的人生際遇令人同情，但警方仍勸他要積極向善，循正軌找份正當工作，他也向警方坦言十分後悔，日後會重新做人，警方訊後將他依詐欺罪嫌法辦，並向上追查詐騙集團源頭，全案擴大偵辦中。