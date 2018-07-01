南投埔里香菇寮大火 逾2萬個將收成太空包付之一炬

現場逾2萬個即將收成的香菇太空被燒得焦黑，完全報銷。（記者佟振國攝）

2018-07-01 08:00

〔記者佟振國／南投報導〕南投縣埔里鎮武界路一處香菇工寮，今天清晨5時許突然發生大火，火勢猛烈，濃煙直竄天際，埔里、魚池等地消防隊出動前往搶救，火勢在40分鐘內控制撲滅，但上百坪工寮、2萬多個即將收成的香菇太空包，以及貨車、挖土機等生產工具，全都付之一炬，損失約120萬元，所幸無人傷亡，起火原因由警消進一步鑑識確定。

警方調查，埔里鎮麒麟里武界路佔地上百坪的香菇寮為潘姓農友所有，由蕭姓菇農承租栽種香菇太空包，清晨5時許附近工作農民發現工寮突然竄出火苗，並擴散延燒，趕緊打119通報，並叫醒潘姓屋主一家疏散，逃過一劫，但香菇寮內全是易燃物品，現場陷入一片火海。

消防局調派埔里、中心碑及魚池分隊11部消防水廂車及40多名警消、義消前往灌救，但火場聯外道路狹窄，僅容1部消防車通過，還好附近有私人魚池，消防隊直接抽水持續灌救，火勢約在40分鐘內控制撲滅。

但上百坪的香菇工寮被燒得面目全非，地上擺放逾2萬個香菇太空包一片焦黑，停放的貨車及小型挖土機也燒成廢鐵，消防隊估計財物損失約120萬元，至於起火原因還需要進一步鑑識調查，菇農獲報趕到見到心血付之一炬，心涼了半截，「已經完成走菌的太空包，再過1個星期就能採收了，怎麼會發生這種事？」心情十分沮喪。

消防隊員持續從工寮內、外噴水灌救。（記者佟振國攝）

埔里鎮麒麟里武界路一處香菇工寮清晨發生大火，上百坪工寮陷入一片火海。（記者佟振國攝）