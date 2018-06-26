辦過白案刑事組長涉收賄逃亡 法院開庭調查檢方上訴有無逾期

羅明村長女今到高院開庭。（記者張文川攝）

2018-06-26 20:23

〔記者張文川／台北報導〕曾辦過白曉燕命案、林清岳弒親案的台北縣（新北市前身）新莊警分局前刑事組長羅明村，被控收賄後默許槍擊犯找人頂罪，更二審判刑13年定讞，向檢察總長提出49次聲請非常上訴都被駁回；羅的律師另行聲請再審，高院今開庭，首度傳喚當年送更一審判決書的2名法警作證，以釐清檢察官上訴是否逾期。

羅明村1997年被控收受黃男50萬元賄款，放任黃男安排張姓少年頂替新樹林餐廳槍擊案嫌犯；一、二審均判羅有罪，高院更一審逆轉改判無罪；更二審又改判13年徒刑、褫奪公權5年，最高法院2009年駁回上訴定讞，羅同年逃亡通緝至今。

羅的律師林俊宏主張，高院更一審判無罪後，高檢署檢察官逾期上訴，本該就此定讞，不應再有更二審的有罪定讞判決，當年監察院已調查明確，判決的實際送達日與簽收日期章有落差，監察院還為此糾正司法院。

當年收案的高院謝姓女法警證稱，2002年2月4日她將羅明村的更一審無罪判決送達高檢署檢察官，依「院檢默契」慣例將送達日期戳章上的日期加14日，蓋上2月18日的收判日期章。審判長訊後諭知候核辦。

羅明村的長女庭訊後受訪指出，女法警的證詞說明，從收判到上訴相隔21天，一定是逾期上訴，希望合議庭可以盡早做出認定，「讓爸爸早點回來」；她不願透露父親目前身在何處，和父親很少聯絡，父親為此案承受很大壓力，都是由她在接洽訴訟的事。

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