7旬看護虐死9旬翁還偷收租金 擬以250萬和解

2018-06-25 16:59

〔記者溫于德／台北報導〕現年78歲的宮姓惡看護，以高於一般行情的9萬月薪、受聘華姓老翁，日後竟暴打老翁巴掌，還因餵食疏失導致死亡；刑事被依業務過失致死判刑3年半定讞，另要賠償80萬元。宮婦也被華翁兒子認為，將原屬父親的房屋轉為她所有、又收租金，提告索賠400萬元不當得利；但據悉，兩造私下已有和解意願、準備以250萬元結束此案，今達成訴訟上和解。

華家律師庭前受訪解釋為何願意簽立和解原因，主要在於華翁兒子想盡速解決紛擾，加上宮婦兒子願意賠償，私底下才會達成250萬元和解共識，並於今日達成訴訟上和解。而在監的宮婦今未被提訊，僅由兒子坐在旁聽席旁聽。

回顧「惡看護」始末，華翁年輕時是船長、累積不少財富，子女則均移民國外；他之後獨居在北市晉江街，並將空房出租，豈知1990年聘僱宮婦竟是受難的開始。

確定判決提到，宮婦2010年擅持華翁存摺、準備到銀行領光所有存款500萬元，幸行員機警才未得逞；但宮婦半年見老翁大小便失禁，竟暴打還因餵食疏失、導致死亡。案件直到老翁兒子返台才曝光。

不認罪的宮婦遭房客打臉提到「宮婦會拿衣架、掃把或皮帶打老翁」、「會抓老翁頭去撞牆」與「老翁若不聽話，看護會邊打邊吼」等。

刑事一審依據證詞等證據認定宮婦確有所犯，依業務過失傷害罪判刑1年8月；三審維持二審見解，認定被告態度「毫無悔意」後，加重改判3年6月，全案定讞。至於該案附帶民事求償部分，二審維持一審見解，判賠80萬元，並命宮婦不得上訴。