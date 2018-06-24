1個月內狂刷6千萬元 知名烤雞王竟成詐欺犯

警方在陳住家中查扣大批香水。（記者王冠仁攝）

2018-06-24 15:28

〔記者王冠仁／台北報導〕49歲男子陳星文在桃園中壢經營「大公雞」餐廳，他疑因餐廳擴點導致財務出現缺口，竟涉嫌以2張信用卡在1個月內狂刷6200餘萬元，再將刷卡買來的珠寶、精品、名表等各式商品以市價5折銷至黑市變現牟利。他還以「中發票1千萬」、「我年收3百多萬」等方式騙取銀行信任，但銀行最終因扣不到款報警，警方在他出國前一刻攔截逮人，將他依詐欺罪嫌送辦。

警方調查，陳星文涉嫌從今年5月份開始，以手上2張信用卡，在網路、實體精品店等處，1個月內狂刷狂買各式珠寶、精品、皮包、香水、餐券、3C等高單價商品共6200餘萬元。期間銀行人員發現他刷卡金額「暴增」致電詢問，他卻以自己是知名烤雞店餐廳為由取信銀行，還謊稱「我對發票中1千萬」、「我年收3百多萬」，聲稱不久後就會存入大筆現金。

不過，直到本月21日，銀行發現始終沒有陳聲稱的大筆現金存入，銀行擔心陳無法支付如此高額消費，懷疑有「內情」而報警。

警方布線訪查，發現陳疑因經營餐廳出現財務缺口而向地下錢莊借錢，才鋌而走險以刷卡買來高單價商品，再以市價約5折方式銷售至黑市變現牟利。警方發現，陳在本月22日企圖刷卡買23日前往中國寧波的機票未果，在昨天前往桃園機場埋伏逮人，於下午3點於機場逮到他。

陳聲稱，他是與女友出國做生意洽公，但警方研判他想出境避風頭。警方隨後領陳回他桃園中壢住家搜索，找出價值約500多萬元的商品，其餘5700萬元的商品下落不明。警方除將他依詐欺罪嫌送辦，也將擴大清查其餘商品的下落。

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