不讓悲劇再發生！梧棲台灣大道 設行人號誌了

台灣大道梧棲區中華路口，斑馬線約50公尺寬。（記者張軒哲攝）

2018-04-18 15:11

〔記者張軒哲／台中報導〕不讓悲劇再發生！梧棲區何姓老翁去年底行經台灣大道與中華路口斑馬線因車禍身故，老翁的女兒向民代陳情希望在該路口裝設行人專用號誌燈，近期終於裝置完成，何女表示，海線地區連沙鹿、梧棲的主要幹道台灣大道沿線路口行人號誌燈也很少，難以保障民眾行走安全，公路總局先在中華路口西側設置兩桿行人號誌燈，未來逐漸擴及海線主要幹道與清水、梧棲、沙鹿市區主要路口。

何女表示，父親是去年底參加志工活動返家途中，行經台灣大道與中華路口時，遭機車撞傷身故，親自至該路口體驗父親當時過馬路的情景，才驚覺沒有路口行人號誌燈，短短20秒要通過50公尺台灣大道路口、又沒有行人號誌燈可看，行人穿行務必小跑步，過馬路的老弱婦孺無不膽顫心驚，才向市議員楊典忠陳情。

楊典忠指出，台中市已經升格直轄市，台中港也是值得期待的國際海港，台灣大道沿線重要路口未來不會只是當地居民的使用需求，外縣市甚至外籍觀光客都有可能會通過台灣大道的路口，市府應該積極改善每一個危險路口的行走環境，為行人營造友善安全的通行空間，這是對行人的一種尊重與愛護，行人號誌的安全設置不應該有城鄉差別。目前已完成中華路口西側兩桿，希望公路總局與市府能夠完整規劃海線各區重要路口行人號誌燈設置。