獨家》警破史上最大安毒工廠 3噸市值60億成品險流出

警方在新北市土城區一處鐡皮屋起獲大批安非他命成品及半成品，可製成品3公噸，流入市面將導致嚴重危害。安非他命示意圖。（資料照）

2018-04-17 10:21

〔記者邱俊福／台北報導〕行政院「安居專案」又傳捷報！警署搗破史上最大甲基安非他命製毒工廠，在新北市土城區一處鐡皮屋起獲甲基安非他命成品107公斤、結晶中甲基安非他命（含液體）140公斤、半成品滷水7000公斤，可製成品3公噸，如製成安毒成品，市值約60億元，流入市面將導致嚴重危害。

行政院長賴清德全力掃毒，推動「安居專案」，屏東縣警局刑警大隊接獲毒品情資後，經跟刑事局、新北市、北市警局合組專案小組，鎖定製毒工廠地點，昨日趁製毒嫌犯外出時，在新北市土城區承天路透天鐵皮屋二樓，一舉偵破。

現場查扣甲基安非他命成品107公斤、結晶中甲基安非他命（含液體）140公斤、半成品滷水7000公斤、製做滷水之鍋爐8座，氫氣瓶、過濾設備、大型冷凍庫、活性碳、化學藥劑等大批證物，並逮捕35歲何姓、27歲李姓嫌犯。

刑事局分析，滷水最高可產製7成甲基安非他命，以4成估算，本案查扣甲基安非他命應可高達3000公斤以上。將再追查製毒原料來源與銷售管道。新北地檢署檢察官已對犯嫌聲請羈押。

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