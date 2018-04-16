凱蒂貓粉絲賣假貨 檢：不少人誤觸商標法

警方查扣從文具周邊、廚房用品、居家用品等應有盡有的Hello Kitty仿品。（記者許國楨翻攝）

2018-04-16 16:43

〔記者吳政峰／台北報導〕一名女子瘋狂熱愛凱蒂貓，從中國進口大量凱蒂貓商品，放在網路上販售，日前被警方查獲，發現「全是假的」，該女喊冤「不知情」，對此，台南地檢署檢察官柯博齡16日透過台灣司法人權進步協會表示，這類情況時有所聞，觸犯的是負有刑責的商標法，民眾應特別注意。

柯博齡指出，商品來源若非來自於真正商標權人所設立通路（例如實體店面、官網），那就有可能是盜版或仿冒商品，這些商品通常來自於夜市、跳蚤市場、網站、或來歷不明之人士等無正當來源證明之管道，品質會有所落差且較便宜。

柯博齡說，當民眾取得這些商品時，可別慶幸買到便宜而得意忘形，因為如果轉賣再賺一手，會觸犯商標法第97條規定，處1年以下有期徒刑、拘役或科或併科新臺幣5萬元以下罰金，若是透過電子媒體或網路為之，亦同。

偵辦智慧財產權案件多年的柯博齡表示，此類案件層出不窮，其中不乏學生或家庭主婦，亦有許多高學歷知識份子，當然更多只是為了清空家中儲物櫃之人，所販賣物品甚至小到項鍊、髮飾等日常生活用品，但除非能證明販賣上開商品，主觀上並無盜版或仿冒之認識，否則均會受到法律處罰。

柯博齡呼籲，網路交易不只購物陷阱多，賣物也存在許多風險，光是販賣仿冒品，就可能受到最重本刑1年以下有期徒刑處罰，真得要謹慎視之。