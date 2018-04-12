墜毀黑鷹直升機打撈出海 機艙發現黑盒子與2遺體

飛安會今天下午成功打撈起黑鷹直升機殘骸，在機艙內發現2具遺體和黑盒子，身分待確認。（飛安會提供）

2018-04-12 15:43

〔記者陳賢義、陳宜加／綜合報導〕內政部空勤總隊黑鷹直升機2月5日於蘭嶼執行傷患後送勤務時，起飛後不久墜落蘭嶼外海，機上6人失蹤，搜救超過2個月，今天終於有進展，飛安會稍早證實，下午順利打撈起部分機體殘骸，內部發現2具遺體和黑盒子，將儘速開始判讀作業。

空勤編號NA-706黑鷹直升機是在2月5日深夜前往蘭嶼執行病患後送時失聯墜海，隨機6人包括正駕駛康萬福、副駕駛唐文彥、機工長陳冠宏、蘭嶼衛生所護理師蔡邑敏、蘭嶼鄉病患張榮明、張妻黃英蘭。

空勤總隊日前委外打撈，打撈工作平台今早從高雄出發，第15海巡隊也動員2艘海巡艇協助，下午2時許，在蘭嶼西南方3海浬處，從近千公尺深海將黑鷹直升機殘骸打撈出水，並在機艙內發現2具遺體，身分待台東地檢署進一步相驗釐清。

黑鷹直升機失聯後，飛安會立即組成調查小組前往台東協助搜救，但因連日海象惡劣，即便偵測到訊號並定位，始終無法順利搜救，如今終於成功進行打撈。

飛安會證實，經過2個多月搜尋、定位與打撈，直升機主要殘骸已於今天下午2點打撈出水，並於殘骸內發現2具往生者大體，將由檢察官與法醫確認身分，出水殘骸主要為事故直升機的中段部分，長寬高約25X12X12呎，調查小組將儘速拆解飛航紀錄器進行判讀作業。

飛安會執行長王興中表示，殘骸運回岸上後，將運送往松山機場棚廠，進行拆解、檢測等處理作業，希望能從中獲得相關訊息。

但他說，黑盒子可能有受損，且從水中打撈起，必須先經過烘乾，方能進一步解讀、下載資料並確認，可能須花費較長時間，時程無法預估。

王興中也透露，除了已出水的殘骸將運回台北調查，打撈工作平台船將持續下水，進行打撈作業。

墜海黑鷹直升機被打撈上工作平台。（民眾提供）

空勤總隊打撈墜海黑鷹直升機不停歇，今日下午打撈出海，並在機艙內發現2具遺體，身分待確認。（記者陳賢義攝）