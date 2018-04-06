半夜騎腳踏車闖空門 怪盜「棉花糖太太」掰減肥

2018-04-06 23:48

〔記者王捷／台南報導〕葉姓女子與丈夫是大台南地區慣竊，半年來，每個月換一個行政區犯案，每次都騎腳踏車代步，讓不少分局頭痛，但葉女肉肉的身材辨識度太高，被警方稱為「棉花糖太太」，市警三分局安順所長莊世雄盯上她後，苦苦追了一個半月終於擒下葉女，警方問她半夜騎腳車到行竊地點做什麼時，她辯稱是為了找離家私奔的女兒，但警方問她為何沒按電鈴時，她又改口稱是「減肥」！

40多歲的葉女育有2子1女，大女兒與男友私奔離家，葉女多次向警察機關報案女兒失蹤。葉女與丈夫都沒有穩定的收入，夫妻疑聯手犯下數起住宅竊案，犯案行跡遍布北區、永康、安南與新化區。

葉女的犯案模式是每個一個月會換一次行政區，在同一地區連續犯下數起竊案後，會先消失一陣子，再換到下一個地區。她都騎腳踏車，並趁著深夜、凌晨透天厝裡沒人的時刻，悄悄潛入受害者家中，警方獲報後都發現葉女出現在犯案現場附近。

所長莊世雄估計，葉女與安南區有地緣關係，騎腳踏車應該不會到太遠地區行竊，因此，等葉女在安南區周邊行政區犯案後，就開始布線埋伏，追查將近一個半月後，葉女蹤影果真出現在安南區，不過，當時葉女並未犯案。

但警方掌握到葉女落腳處後，設法傳喚她到案，也發現葉女平時犯案用的腳踏車，雖然在葉女身上起出了一件贓物手機，但葉女否認犯行，辯稱會出現在犯案地點附近，是為了要尋找失蹤的女兒，但警方認為，找人卻沒有按電鈴、敲門向屋主打招呼，恐怕涉嫌無故入侵住宅。

這時葉女又改口，稱自己騎腳踏車是為了減肥，凌晨騎車才不怕熱，但警方反問她，行跡遍布四個行政區，怎沒有因此變瘦？讓葉女無話反駁。訊後警方將她依竊盜罪嫌移送法辦。