清明連假廟口夜市停車場塞爆 正妹女警淪停車場管理員

兩名女警協助指揮停車場車輛進出（記者吳昇儒翻攝）

2018-04-04 20:37

〔記者吳昇儒／基隆報導〕真的太誇張！清明節連假第一天許多民眾跑到基隆廟口遊玩，市區湧入大批車輛，所幸規劃得宜，交通順暢。但有眼尖的民眾發現，廟口夜市附近的皇冠大樓停車場，居然是兩名正妹女警充當管理員，幫忙引導車輛進入，卻不見正牌的管理員指揮，質疑根本就是浪費警力。

負責規劃疏導計畫的基隆市警交通隊指出，該勤務主要是管制信一、義二路口的車流，避免要停信二路停車場的車輛亂排隊，影響市區交通，警員會視狀況調整崗位，並且因應金雞橋封閉，管制該處交通，並非僅協助該處停車場管理；初步了解，兩名女警中，一名是實習生，負責的勤務，是要避免車輛在信一路上停等，導致後方車輛壅塞，才會引導車輛行駛方向。

交通隊也表示，會請同仁通知皇冠大樓停車場管理員，在交通壅塞時派員出來協助，避免讓員警單獨在現場引導車輛進入停車場。

不願具名的警員指出，早些年前信二停車場也曾發生過都靠警察指揮、引導車輛，停車場得標廠商沒有派人出來協助的情形，但經過媒體及議員披露之後，現廟口周邊3大公有停車場，現都派員出來引導，減輕員警疏導交通壓力；但是皇冠大樓屬於私人停車場，政府單位對其有無約束力就不得而知。