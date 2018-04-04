清明連假廟口夜市停車場塞爆 正妹女警淪停車場管理員

兩名女警協助指揮停車場車輛進出（記者吳昇儒翻攝）

2018-04-04 20:37

〔記者吳昇儒／基隆報導〕真的太誇張！清明節連假第一天許多民眾跑到基隆廟口遊玩，市區湧入大批車輛，所幸規劃得宜，交通順暢。但有眼尖的民眾發現，廟口夜市附近的皇冠大樓停車場，居然是兩名正妹女警充當管理員，幫忙引導車輛進入，卻不見正牌的管理員指揮，質疑根本就是浪費警力。

負責規劃疏導計畫的基隆市警交通隊指出，該勤務主要是管制信一、義二路口的車流，避免要停信二路停車場的車輛亂排隊，影響市區交通，警員會視狀況調整崗位，並且因應金雞橋封閉，管制該處交通，並非僅協助該處停車場管理；初步了解，兩名女警中，一名是實習生，負責的勤務，是要避免車輛在信一路上停等，導致後方車輛壅塞，才會引導車輛行駛方向。

交通隊也表示，會請同仁通知皇冠大樓停車場管理員，在交通壅塞時派員出來協助，避免讓員警單獨在現場引導車輛進入停車場。

不願具名的警員指出，早些年前信二停車場也曾發生過都靠警察指揮、引導車輛，停車場得標廠商沒有派人出來協助的情形，但經過媒體及議員披露之後，現廟口周邊3大公有停車場，現都派員出來引導，減輕員警疏導交通壓力；但是皇冠大樓屬於私人停車場，政府單位對其有無約束力就不得而知。

  • 眼尖的民眾發現皇冠大樓停車場居然出現兩名女警充當停車場管理員（記者吳昇儒翻攝）

    眼尖的民眾發現皇冠大樓停車場居然出現兩名女警充當停車場管理員（記者吳昇儒翻攝）

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