北市五星級飯店傳命案 30歲女子上吊亡

2018-04-03 15:20

〔即時新聞／綜合報導〕台北市民權東路一家飯店驚傳自殺事件，一名女子今天中午被發現在房間內廁所上吊輕生，救護人員到場時發現她已明顯死亡，沒有送醫。

據《聯合》報導，台北市民權東路一家五星級飯店傳出旅客在房內尋短身亡，一名30歲程姓女子今天中午12點左右被發現在房間內廁所用皮帶上吊，救護人員到場發現女子明顯死亡，沒有送醫。調查發現，女子疑似患有憂鬱症，現場留有遺書表示將離開世界，她生前也曾打電話與父親通話。

警方目前已聯繫程女的丈夫到場，要了解詳細事發原因。

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