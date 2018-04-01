屁孩狂言炸火車站刺林佳龍 還誑「狙擊手瞄準總統」

2018-04-01 18:44

〔記者許國楨／台中報導〕警方逮捕在臉書社團揚言炸掉台中火車站、刺殺林佳龍的侯姓、廖姓國中生，發現他們與香港籍袁姓網友沆瀣一氣組成「國中生恐襲事件簿」群組，還加碼提到「在市民廣場召開記者會警察不要到場，不然會引爆炸彈」等語，最誇張的是，連「狙擊手已經瞄準總統」的驚悚言論竟也出現在三人的群組對話中。

台中市13歲許姓國一生的臉書帳號上月23日被盜，警方查出住在高雄的14歲侯姓國二生涉有重嫌，25日將他逮捕，侯生供稱是受到香港16袁姓網友慫恿共組「國中生恐襲事件簿」群組，他盜取帳號後與另名15歲的廖姓國三生接續PO文，警方29日在雲林逮捕廖生後，發現三人在盜用許生帳號後於臉書社團接連貼出三波的恐嚇文。

第一波是在23日當天凌晨，貼文留下「你們這群垃圾noober整天在累，經過台中火車站時小心點，我肯定會炸掉台中火車站，林佳龍也死定了，我會刺殺他。」第二波在當天下午留言「打算在今晚八點半於台中市民廣場召開記者會，呼籲警察不要到場，不然我會引爆炸彈。」第三波則是則文宣稱「在蘇聯的支持下得到許多二戰時期的T34坦克車，要與二戰時期的美國101空降師、納粹德國的黨衛軍一起替中國解放軍效力，攻擊台中成功嶺基地」。

警方指出，三人利用跳板IP將登入位址遍及荷蘭、美國、新加坡、香港，簡單說就是使用代理伺服器隱藏自己IP增加追緝難度，但警方從臉書貼文時間的關聯性及週邊性交叉比對，很快鎖定侯姓、廖姓少年逮人，調查發現他們還和港籍人士袁姓網友共組「國中生恐襲事件簿」群組，將涉及恐攻言論當有趣的對話也因此曝光，裡面居然還有「發言人是希特勒」、「獲得蘇聯紅軍與北韓支持」等誇張言詞，甚至連「狙擊手已經瞄準總統」的驚悚言論也出現，實令人匪夷所思。