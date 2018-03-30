糗！男子搶金項鍊 遭老闆反鎖銀樓內

劉嫌被反鎖在銀樓內。（記者曾健銘翻攝）

2018-03-30 17:55

〔記者曾健銘／新北報導〕新北市三重區45歲劉姓男子，因缺錢還債，日前下午4時許，他走進三重區溪尾街一處銀樓佯裝成顧客欲購買金飾，孰料，他從老闆手中接過2條總價值28萬的金項鍊後就想轉身逃逸，但店家機警按下防盜設施，將他反鎖在店內，店家因同情其遭遇，最後選擇未報案，事後仍將監視器PO網提醒同業，警方日前將其約談到案，全案依搶奪罪嫌送辦。

據了解，劉男有毒品前科，疑似在外積欠100多萬的債務，因此才鋌而走險；警方調查，27日下午4時許，他佯裝顧客走進溪尾街一間銀樓，劈頭就說：「我要買金項鍊！」廖姓老闆不疑有他，拿了2條共重5兩7錢、價值28萬元的金項鍊。

孰料劉男一接過金飾後，馬上轉身拔腿就跑，廖男見狀趕緊按下防盜按鈕，將銀樓大門鎖上，並作勢打電話報警，劉男自知插翅難飛，才連忙歸還金飾並向業者求情，供稱自己欠債才會犯案，店家因沒有損失，也決定原諒劉男，當下也未報案，僅將店內監視器PO上網提醒同業。

三重分局表示，因搶奪罪屬公訴罪，警員在網路上發現該段監視器畫面後主動追查，昨日晚間將其約談到案，偵訊時劉男坦承犯行，警訊後依搶奪罪嫌將他移送法辦。