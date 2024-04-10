衰！扭傷腳裹石膏 被男友拖來賭博還被抓

一名腳扭到裹石膏的女子，被男友拖來賭博，雖然她沒賭還是被警方帶回釐清身分。（民眾提供）

2024/04/10 15:44

〔記者王捷／台南報導〕南警二分局9日凌晨突擊一處民宅，當場查獲9名涉嫌賭博的賭客，原來民宅二樓不僅被租作招待所，還暗藏一間德州撲克賭場，其中一位賭客賭性還很堅強，連女友腳上裹著石膏也要拖來，雖然她沒賭博，但也被警方帶回釐清身分，最後警方將賭場負責人及3名工作人員依違反賭博罪移送法辦。

這間賭場位於開山路，由29歲的蔡姓男子以月租5萬元承租民宅二樓，原本是作為招待所用，不料3月中旬開始，蔡男竟將賭場開到家中經營，利用德州撲克牌賽吸引不法賭客到場下注。

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多虧社區民眾發現情況可疑通報警方，藉由長期監控蒐證，終於在9日凌晨4點搜索賭場，並當場查獲包括賭場負責人蔡男、荷官與兩名工作人員，加上9名賭客共13人。

警方查扣了2萬5千元現金賭資、1萬元抽頭金，以及撲克牌賭具、點鈔機、監視器等賭博器材。蔡男坦承，自3月中旬至今已開賭3次，非法獲利約10萬元。最讓人傻眼的是，現場居然還有一名女子因為腳扭傷裹石膏，被想賭博的男友拖來陪賭，她只好一跛一跛的到場，該女子雖然沒賭博，但也遭帶回盤查。

這間地下賭場採現金兌換籌碼下注，並由負責人向每局贏家抽取5%抽頭金營利。警方將蔡男等4名主嫌依違反賭博罪移送偵辦。警方呼籲，絕不容許職業賭場危害社會治安，未來將持續擴大社區通報網，掃蕩一切幫派牟利的不法場所，確保轄區內的治安環境。民眾若有相關線索，請立即檢舉，警方必定秉持「零容忍」的態度嚴厲查緝。

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