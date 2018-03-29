管中閔被控違法赴中兼課 北檢近日寄發傳票

台大校長當選人管中閔涉違法赴中兼課，北檢將寄發傳票，請他到案說明。（資料照）

2018-03-29 13:14

〔記者謝君臨／台北報導〕國發會前主委、台大校長當選人管中閔，被檢舉涉嫌赴中國違法兼課，台北地檢署收案後已分「他」字案展開調查，釐清管是否涉及「國家機密保護法」、「兩岸人民關係條例」、「公務員服務法」等；據悉，承辦檢察官已致電管擔任講座教授的台大財務金融學系，預告近期將向管發出傳票，請他到案說明。

台大上週召開校務會議，人事室指出，管中閔被檢舉從2005年起未報備赴中兼課，在2015年2月到2016年2月管制期間，管申請4次赴中均獲核准，自行撤銷1次、去了3次；申請赴中事項為參加國際會議、發表論文演講等，符合一般學術交流。為期1天到13天，符合台大30天以內的短期講學規定。

管理學院代表則表示，經函文廈門大學詢問，廈大校長辦公室回函指，管被聘為客座教授，不支薪不支酬，沒有擔任教職，沒有指導學生，應屬榮譽頭銜；相關說法引發台大其他教授不滿，不少教授過去曾獲中國邀請出任客座或講座教授，但多被人事室打槍，對比管中閔的放寬，指控校方偏頗不公。

然而，北檢則接獲民眾檢舉，指管中閔身為受到管制的離職政務人員，卻在卸任國發會主委後，未經報備核准就到中國兼課，違反「國家機密保護法」有關涉密退職政務人員管制3年赴中相關規定。

檢舉指出，管中閔於2005年起曾在中國廈門大學、西安交大、華中科技大學等校兼職，但依據「教育人員任用條例」規定：「專任教育人員，除法令另有規定外，不得在外兼課或兼職。」

北檢接獲民眾檢舉資料後，已分他字案調查，交由重大刑案專組團隊辦案，並由檢察長邢泰釗督辦，將函詢相關單位、調閱文書資料，釐清管有無觸及刑責或行政罰責。