彰縣消防局位置惡劣塞車嚴重！ 地方促遷建解「鳥籠」困境

早年是彰化縣殺豬場的彰化縣消防局，目前的廳舍除了空間和設施限制外，還有安全疑慮，位於市區最繁忙的路口之一，消防車和救護車出勤從擁塞的車流中穿梭的情形，險象環生。（記者張聰秋攝）

2024/05/01 20:02

〔記者張聰秋／彰化報導〕位於彰化市中山路與中央路繁忙交叉口的彰化縣消防局，因建物老舊及空間狹小，已難以滿足近千名消防人員和放置眾多新購消防車輛的需求，又位處在常發生交通堵塞，嚴重影響消防與救護車輛的出勤效率。面對這一窘境，在地居民與多位縣議員大聲疾呼，應儘速尋找適合的新址進行遷建。

家住消防局附近的58歲張姓婦人說，在她童年的時候，現址的消防局就是豬宰場，每天上學前往南興國小的途中，經過豬宰場旁排水溝，渠道佈滿厚厚一層紅色血流還有豬的內臟，嚇得要命，都要快跑閃過。

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還有在地居民說，當年中山路旁就是大排水溝，沒有像現在整個鋪平，豬血直接流入溝渠，飄散臭味，淒慘的殺豬聲更讓人記憶猶存，如今，時空變遷，現在消防局的位置已使得公家機關看起來更像是「鳥籠」，不僅空間擁擠，訓練場地也不足，經常看到消防人員在騎樓、人行道上進行訓練。

居民們表示，目前的地址，除了空間和設施限制外，還有安全疑慮，因它位於市區最繁忙的路口之一，他們幼年聽殺豬聲長大，邁入銀髮生活也要天天聽消防救護車「歐伊歐伊」警鈴聲，殺豬場都能因應時代變化遷了，消防局也該早日遷移，還給在地人及下一代生活安寧。

對此，彰化縣消防局表示，多年來他們已積極尋找適合的新址，但因各種限制如土地面積不足、交通便利度及現有地上物等問題，一直未能找到理想地點。目前位置的諸多不便，這個問題迫切需要解決。

縣議員莊陞漢表示，要解決消防局的問題不僅需要找到合適的地點，也需要中央的財政支援，全國最大縣的彰化縣是目前全台唯一未有「縣政」專區的城市，有必要進行整體規劃，因應未來的發展需求。

縣議員陳銌銌也表達了對目前狀況的擔憂，特別是消防車和救護車在應對緊急情況時，從擁塞的車流中穿梭的情形，險象環生。她認為，縣府應積極尋找新地，以便消防局能更有效地執行其救援任務。

在地彰化市人說，現址的彰化縣消防局，以前是豬宰場，當年中山路旁大排水溝，沒有像現在整個鋪平，豬血直接流入溝渠，飄散臭味，淒慘的殺豬聲讓人記憶猶存，如今，聽消防救護車警鈴聲響也聽了40年，早該還給當地居民生活安寧了。（記者張聰秋攝）

位於彰化市中山路與中央路繁忙交叉口的彰化縣消防局，因建物老舊及空間狹小，已難以滿足近千名消防人員和放置眾多新購消防車輛的需求，地方興起一股遷建的聲浪。（記者張聰秋攝）

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