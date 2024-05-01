兄妹都出養失散29年！戶、警聯手助相認團圓

30歲林女（右）年幼出養與家人分散，透過警方與戶政事務所尋親，找到失散29年的廖姓胞兄（左）。（梁坤勇提供）

2024/05/01 19:49

〔記者劉濱銓／南投報導〕住台中的30歲林姓女子，1歲多因經濟因素被出養到高雄，10年前得知身世開始尋找母兄，後來南投竹山警分局將訊息提供給竹山戶政事務所協尋，並居中聯繫上林女親生哥哥，才發現胞兄也因經濟因素被出養，且就住在雲林縣林內鄉，2人失散29年終於重逢，在戶政事務所相認。

竹山戶政事務所主任梁坤勇表示，這對兄妹能團圓可說冥冥之中自有安排，當初林女父親早逝，母親又中度殘障，迫於經濟壓力才會將她出養到高雄，後來林女養父臨終前，告知她的身世與生家庭資料後，林女20歲便展開尋親，只是當時尋找母親時，礙於電話聯繫不上遲遲未有下落。

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後來林女搬到台中工作，輾轉認識從台中市警局退休的偵查小隊長張昌平，剛好他與南投縣竹山分局偵查副隊長顏彰賢也熟識，顏便將林女尋親資料提供給竹山戶所，當時戶所課員葉展維先尋找林女生母聯絡方式，無奈搬遷多次已經失聯。

經查還發現，林女胞兄廖男也因經濟因素被出養，只不過養父是自己的舅舅，後來改聯繫廖男，沒想到不僅找到人，還在竹山鎮的隔壁林內鄉工作，當時說明林女尋親原委後，廖也開心趕來相認，失散多年手足終於重逢，除了感謝與激動外，2人還致電回報生母團圓喜訊，近期母子3人也將安排相聚。

梁坤勇還說，廖男雖被出養，但一直和生母有聯繫，甚至與妹妹重逢的前一天晚上，還夢到養父說他會與林女重逢，沒想到隔天就接到相認電話，真的非常玄，事後還得知，廖男目前也住在台中經營鐵工生意，竟與胞妹住在同一個城市，此次尋親多虧熱心的警方，以及戶所同仁鍥而不捨的追查，才能圓滿達成「超級任務」。

30歲林姓女子（左）終於找到失散29年的廖姓胞兄（右）。（梁坤勇提供）

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