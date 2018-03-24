潛入女連長寢室強行舌吻 副連長掰：請她叫我起床

2018-03-24 21:15

〔記者王捷／台南報導〕陸軍台南某營區的一名兵器連陳姓副連長，暗戀營部連李姓女連長未果，竟在凌晨潛入女連長寢室，強制舌吻李女。由於沒有確切事證，陳男辯稱是為了請李女叫他起床，才會在凌晨潛入宿舍。院檢不接受這個說法，陳男也沒有通過測謊，地院依強制猥褻罪判處3年6個月。

前年11月13日凌晨，陳男潛入李女的連長寢室，趁李女熟睡，撫摸臉頰、強行舌吻，事後造成李女罹患創傷後壓力症候群，影響她的軍職生涯發展。此案爆發後，陸軍立即通報憲兵隊偵辦，並轉介李女至軍醫院身心科就診，經專人輔導，李女目前心緒平穩，工作表現良好。陳男則在案發隔年退伍，已非軍人身分。

一審判決書指出，陳姓男子是中尉副連長，他愛慕同營的李姓女上尉連長，李女比陳男資深，兩人駐地都在台南。陳男在凌晨到營區大樓2樓，潛入營部連連長室內的寢室，猥褻熟睡中李女，李女驚醒，以手推開陳男，要求對方停止；陳男不顧李女推拒，繼續壓在李女身上，強吻了3、4次。

陳男辯稱，他是要請李女隔天早上叫他起床，只有輕拍李女的臉，但陳男沒有通過測謊，尤其是對於「你有沒有將舌頭伸入李女的嘴巴」，陳男否認時，測謊呈現不實反應。

法官認為，若要特別早起，設定鬧鐘即可，若真的一定要李女叫起床，也可打電話請託，陳男的辯解和一般人的生活經驗完全不同，無法採信，陳男嚴重侵害李女的隱私和身體自主權，甚至造成身心受創，影響軍旅生涯，依強制猥褻罪判刑3年6個月。