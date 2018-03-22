掉水溝貨車請怪手救援 農夫鷹眼認出是小偷

竊嫌駕駛的貨車掉進排水溝而曝光，員警到場時，貨車已被怪手拉上岸。（記者楊金城翻攝）

2018-03-22 16:30

〔記者楊金城／台南報導〕真是賊星該敗！59歲顏姓竊嫌昨晚向下營、六甲區農家偷取農機具後，疑因逃逸過於緊張，駕駛的貨車跌落排水溝，今天一早被被害人發現，向警方通報，當場人贓俱獲。

麻豆警分局調查，59歲顏姓竊嫌（下營人），有竊盜、強盜等10多項前科，出獄後仍以竊盜維生，近來專偷農民的務農機具變賣，讓農民氣憤不已。

昨晚7點多，顏男駕駛貨車，先到下營區開化里一處倉庫偷一批白鐵、不鏽鐵門、亞管等機具，再在昨晚9點多到六甲區菁埔里向郭姓農家的倉庫，下手偷竊白鐵板、電線、飼料桶、電鋸台、壓縮機搬上貨車，郭姓被害人回家後發現物品遭竊，立即向警方報案，並提供行車紀錄器錄到的貨車影像。

今天上午7點20分，郭姓被害人騎機車出門上班時，行經住家附近一處產業道路時，發現1輛貨車掉落菁埔水圳內，顏嫌請來怪手正在幫貨車吊起，他直覺這輛貨車就是偷他物品的貨車，立即向警方報案。

麻豆警分局六甲鳳林派出所員警尤信程、王誌慶獲報前往現場，並通報分局偵查隊支援，顏嫌一見警方到場，立即拔腿狂奔，但仍被員警追上逮捕，而掉落水溝內的白鐵板、飼料桶等正是貨車載運的12件贓物。顏男坦承犯案，下午被警方依竊盜罪嫌移送法辦。