救護車載病患被酒駕車撞上 病人往生家屬控延誤就醫

2018-03-15 14:22

〔記者楊金城／台南報導〕台南市消防局六甲分隊救護車，昨晚9點20分載送一名急病的62歲男子前往醫院，就醫途中在台1線省道六甲龜子港段被酒駕的吳姓男子開車撞上救護車左後側後肇逃，幸好救護車上的邱姓消防隊員、替代役男、病患的妻子未受傷，但病患由柳營分隊救護車接手送醫後，今天凌晨突然心臟病發，急救無效，死者家屬認為是車禍延誤救治。檢警將在今天下午相驗釐清病患確切死因。

麻豆警分局調查，涉嫌肇事的44歲吳姓男子（柳營人），撞上救護車後造成腿部擦傷，肇事車未停在車禍現場，竟然加速駛離，最後是因車頭半毀，故障停在路邊，吳男在半小時後回到現場徘迴，被眼尖員警發現，當場逮捕，測出酒測值達0.31毫克，今天依肇逃、公共危險罪嫌移送法辦。

六甲消防分隊長陳東良說，救護車被撞後，柳營分隊在9點28分抵達現場，接手將病患於9點39分送抵柳營奇美醫院急救，送醫並未延誤，但到了昨晚10點多姜男疑因心臟病發，意識模糊，口吐白沫，經院方急救，今天凌晨零時許宣告不治。

死亡的是姜林姓男子，是六甲區菁埔里的前里長，在地方素有聲望。昨晚疑心臟不舒服，六甲分隊救護車前往救援時，家屬指稱讓姜男先服下「舌下錠」緩解。

對姜男往生，家屬認為「酒駕害命」，出車禍才延誤救治，一度拒領死亡證明書，對死因有疑慮。麻豆分局為慎重起見，今天下午報請檢方進行刑事相驗，釐清確切死因。

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