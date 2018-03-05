警員自爆執法遭圍毆 關說？麻豆農會總幹事喊冤

麻豆警分局楊姓員警今在爆料公社貼文，指處理交通事故遭圍毆，指農會總幹事關說。（記者王涵平翻攝）

2018-03-05 16:12

〔記者王涵平／台南報導〕麻豆警分局楊姓警員今在爆料公社貼文，指處理交通事故遭圍毆，指農會總幹事關說。分局長楊青垂立即指示調查釐清，將駕駛孫姓男子依妨害公務、傷害、毀損等罪嫌送辦，澄清絕無關說情事。

分局長挺員警 孫男妨害公務法辦

麻豆區農會總幹事孫慈敏獲悉後喊冤表示，因有喝酒的農會員工至分局作證，前往分局關心並載員工回農會，絕無關說。

25歲楊姓警員102年警員班畢業、105年調至麻豆警分局交通事故處理小組服務，今在臉書爆料公社指控遭農會總幹事老公率眾圍毆，讓認真執勤員警想跳八掌溪、讓警察尊嚴被狠狠踐踏。但楊員今日休假，臉書貼文也已撤下，未對外回應。

麻豆警分局指出，昨天下午4時許，獲報麻豆區中興街與仁愛路29巷路口，有自小客車與機車的事故，楊員與同事到場處理，員警為了還原現場，上車要取車內的行車紀錄器，但孫姓駕駛認為行車紀錄器的畫面應該先自己檢視過後再提供，兩人發生口角衝突，肢體拉扯後，孫姓男子扯住楊員衣領，楊員倒地導致脖子、背部挫傷，眼鏡也遭破壞。

據了解，孫姓男子參加交通事故現場旁一場慶生會，現場有麻豆區農會員工參加，大家都上前勸架，因人越聚越多，員警請求支援，麻豆警方調派近8位員警到場，將雙方隔開。麻豆分局副分局長顏水波表示，分局長已慰問因公受傷楊姓警員，絕對支持員警嚴正執法立場，對於打人民眾已依法送辦。

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