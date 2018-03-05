國民參與刑事審判模擬法庭 基隆地院週五啟動

2018-03-05 16:03

〔記者吳昇儒、林嘉東／基隆報導〕基隆地方法院將於本週五（9日）上午10時起，在地院3樓第一法庭舉辦2018年第1場國民參與刑事審判模擬活動，當日進行準備程序，並於4月19日進行國民法官選任程序，隔日進行審判程序及研討會。此次將模擬殺人未遂案件，將選出6名國民法官及2位備位國民法官共同參與。

基隆地方法院表示，國民參與刑事審判制度，是由一般國民中抽選產生國民法官，全程參與刑事審判程序，親自見聞法官指揮訴訟、檢察官舉證、被告及辯護人辯解、證人到庭證述、鑑定過程及結論、被害人陳述等一切程序與事證，更於評議時與法官立於對等立場相互討論、陳述意見，進而與法官共同形成法院最終決定。

此次已協請基隆市政府提供備選國民法官初選名冊，推薦有意參與模擬法庭並擔任國民法官的基隆市民共346名，屆時將從中挑選出國民法官；另為擴大民眾參與，及觀察由職業法官與國民法官共同評議與全由國民法官所為的評議結論是否不同，並將選出影子國民法官9名組成國民參與刑事審判影子團，共同參與本次模擬法庭。

模擬法庭的合議庭由審判長王福康、陪席法官曾淑婷及受命法官華奕超組成，公訴檢察官由基隆地檢署林明志檢察官、張志明檢察官擔任，辯護人由基隆律師公會蔡家豪律師、王信凱律師、吳文君律師擔任，影子國民法官團由施添寶法官帶領及指導，並聘請台灣台北地方法院陳思帆法官、法務部檢察司調辦事主任檢察官李濠松、中華民國律師公會全國聯合會刑事程序法委員會主任委員李宜光律師、中央警察大學刑事警察學系林裕順教授擔任評論員。