烏日鐵皮廠房火警 火勢濃煙竄天

烏日今天清晨發生鐵皮廠房火警，現場火勢猛烈，消防人員到場灑水灌救。（記者陳建志翻攝）

2018-02-25 15:32

〔記者陳建志／台中報導〕烏日區新興路一家從事汽車材料買賣的鐵皮廠房，今天清晨接近6點時突然竄出濃煙火苗，消防人員獲報出動70多人到場灌救，但因火勢猛烈，造成緊鄰的後方另一間存放大批免洗餐具的鐵皮倉庫延燒，火勢約在2個小時後撲滅，所幸當時裡面都沒人，沒有人員傷亡，詳細起火原因需等火調人員進一步釐清。

台中市消防局今天清晨5點52分接獲報案，指稱烏日區新興路一間鐵皮廠房冒出濃煙，陸續出動烏日、南屯、勤工、國光、溪湳、大里、西屯等分隊，各式消防車輛21輛和70多名警義消到場滅火。

消防人員抵達時，發現從事汽車材料買賣的鐵皮廠房已經冒出濃煙、火苗，火勢並往後方緊鄰的公園三街一間存放免洗餐具和南北貨的鐵皮廠房延燒，因火勢猛烈，現場濃煙竄天，消防人員擔心火勢往附近民宅擴大，立刻以電鋸鋸開鐵皮灌救，並架設雙節梯攀爬滅火，避免火勢繼續延燒。

火勢約在6點50分控制，7點55分左右撲滅，消防人員為避免餘燼復燃，直到上午10點多還在進行殘火處理。所幸當時兩間鐵皮廠房都無人在內，沒有人員傷亡，因兩間焚燬的鐵皮廠房後方緊鄰，詳細起火點和起火原因，火調人員將進一步鑑定釐清。