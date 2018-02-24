春節「猜猜我是誰」詐騙案未停歇 警籲「約定暗號」防詐

2018-02-24 13:35

〔記者姚岳宏／台北報導〕過年期間詐騙集團不間斷，2月5日至18日2週內，仍有49件假冒親友「猜猜我是誰」詐騙案，警方特別舉辦「與家人約定，真摯的牽掛」溫馨影片留言抽獎活動，大力宣導父母子女間可訂個專屬的約定暗號，從自身作起防詐騙的守門員。

警方說，新北市一名朱姓婦人，過年期間接到一通市話來電，聽對方聲音直覺認為是她媳婦，對方表示急需借一筆錢，朱婦立刻交代小兒子匯款給「大嫂」，50歲小兒子吳男臨櫃匯出15萬元至對方指定帳戶，隔日，吳男又接獲「大嫂」來電表示，欲再借款8萬元，吳男前後共匯出23萬元，等朱婦打電話向「真媳婦」確認時，才發現遭遇詐騙報警。

刑事局說，農曆春節剛過，詐騙集團也跟著開工，雖然才剛團圓過，但仍盡量抽空向家人撥個電話聯絡，並確認一下跟長輩「約定的密語」，提醒他們千萬不要憑聲音就直覺認為是哪位親友，更不要將自己個資告知對方，如果電話裡有提到借錢狀況，一定要在掛掉電話後再三査證。

刑事局提醒，可上臉書「165反詐騙宣導」粉絲團follow溫馨影片，一起分享加留言參加抽獎，活動截至明晚（25日）24時止，並於3月6日下午3時在粉絲團直播抽出得獎名單並贈獎，獎品包含追劇神器-行動電源兼手機支架、金嗓無線藍芽麥克風共20名作抽獎用，還有刑事Bear實用DIY置物架60名。

☆自由時報電子報提醒您，防詐騙專線︰165，報案專線︰110☆