獨家》控夫約砲代課女師沒證據 正宮求償百萬敗訴

2018-02-21 17:22

〔記者蔡彰盛／新竹報導〕新竹一名國小教師的妻子，指控先生與代課教師經常約砲被她發現，要求先生簽下契約同意將手機門號轉到她名下，且提款卡與存摺、電郵密碼均需告知，若與妻子以外女子有超出友誼的互動就得賠償30萬元，事後又以先生與小三互相以LINE視訊私處互相觀賞為由，認為先生違約而求償100萬元，新竹地院認為正宮拿不出實際證據證明先生違約，只能判她敗訴。

林女說，與國小任教的陳男育有2子，陳男卻趁她懷孕、產子、辛苦育兒期間，與代課老師張女多次利用星期三、星期五下午時間，約砲摩鐵床戰，先生開的轎車還在她的名下，後座還放著兒子的安全座椅，她在法庭上反問2人「這樣子你們倆也做（愛）得下去？」

此外，陳男與張女還用LINE傳送私處影像或照片供對方觀賞，甚至互相進行淫穢鹹濕的視訊對話，包括「女：你洗澡了沒？我要看。男：（笑）想像一下就好，下次再給妳洗，好不好？男：明天下午有時間再給妳吃。」

陳男則說，或許他與異性間，言詞用語上互開黃腔不夠莊重，但這不算是發生婚外情，他否認有通姦情事。

法官調查，林女在契約規定「第五條：陳男同意將手機門號移轉至妻子名下。第六條：同意將手機密碼、提款卡及存簿密碼、電子郵件密碼、通訊軟體密碼告知妻子，不得隱瞞，如要更改須告知妻子新的密碼。第七條：陳男日後再與妻子以外之人有任何超出友誼範圍之互動（包括但不限於性行為、牽手、摟抱等親密行為，以及曖昧言詞、簡訊、電子郵件、手機軟體互動訊息等聯繫），若違反即支付妻子30萬元精神慰撫金。」

法官指出，林女始終都未能證明先生有違反契約的事實，僅拿先生新辦手機門號並拒絕她查看做文章，而這只能算是夫妻彼此間互動不佳，若要當作求償論據，實不足採信。

最後法官認為，40多歲的林女逢高齡懷孕及產後與育兒時，歷經身心重大變化與負荷，卻經歷此遭遇，情何以堪，然所提訴求既於法無合，即應駁回，最後判林女敗訴。