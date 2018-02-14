暖警聽她講2個小時 負氣阿嬤回家了！

2018-02-14 14:27

［記者陳恩惠／台北報導］「不孝子呀，他叫我去死一死啦！」新北市86歲游姓阿嬤，與三兒子因故發生口角，氣得連包袱也沒拿就離家，搭車到火車站卻不知如何回瑞芳，在台北捷運車站與鐵路的交界處徘徊大半小時，由於游阿嬤面露愁容，引起民眾注意，台北捷運警察隊第一分隊警員高玉樹巡邏經過，請她回隊部泡茶聊天，耐心聽她抱怨2小時，看見阿嬤手裡的電話本，終於聯絡上長子的女兒來接她，讓阿嬤免於流落街頭。

北捷警第一分隊說，高玉樹一見阿嬤愁眉苦臉，直覺「案情不單純！」立刻上前關心，獲知阿嬤想要回新北市瑞芳山上的祖厝，由於不知去哪裡買票和搭車，所以站在這進退兩難，但眼尖的高員發現，阿嬤身無長物，什麼提包也沒有，且高齡86歲，子女怎麼會讓她獨自回去無人居住的祖厝？況且屋外才11度，阿嬤衣著單薄，如此回山上不是更冷？要是獨自一人發生什麼意外怎麼辦？

捷警說，高員越想越不安，好說歹說勸慰游阿嬤，請她到隊部喝杯熱茶暖暖身，阿嬤喝了茶終於鬆口，開始抱怨起自己的三兒子，她說：「平常由幾個兒子輪流照顧，這個月住在新莊的老三家，早上兒子外出工作前，母子倆在餐桌上為了生活瑣事起了口角」，阿嬤氣得大罵，「這個不孝子呀，大清早就對我大小聲，還叫我出去死一死！」越講越激動，讓她差點喘不過氣。

高員見情況不對，好聲安撫阿嬤、要她放寬心並耐心傾聽，任由她滔滔不絕地抱怨三兒子，正在添熱茶時，高員瞥見阿嬤手中捏著一本小紅冊子，懷疑是阿嬤的「緊急電話」本，徵得同意，隨手翻翻，果然登記許多電話，趕緊一一去電詢問，卻都是不通或沒接，試過多次後，終於找到阿嬤住在中和的孫女。

游小姐一聽阿嬤竟然從三叔住處離家出走，急得放下工作，趕到捷警位於北市華陰街的隊部，一進門便向捷警們連聲道謝，對於高員更是再三感激與讚許，阿嬤看見孫女來接她，相當高興地和孫女一同返家，也讓捷警因能及時阻止一起憾事而感到快樂。