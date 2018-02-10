「我頭殼那也痛痛！」基隆一家5口一氧化碳中毒幸獲救

2018-02-10 10:33

〔記者林嘉東／基隆報導〕基隆市今晨再傳一氧化碳中毒意外！「我頭殼那也痛痛！」江姓男子今天清晨5點被母親搖醒時，也同感頭暈、頭痛等一氧化碳中毒症狀，趕快搖醒同樣感到頭暈的爸爸、太太與兒子後報案；消防員將江家5口送醫後，在屋內測得的一氧化碳濃度高達300PPM，還好一家5口就醫後，生命跡象均穩定。

基隆市消防局預防科員徐莉閑指出，累計8日迄今，基隆市已發生5起一氧化碳中毒意外，造成1死16傷，全都是因為在密閉空間，使用熱水器洗澡後一氧化碳中毒。

徐莉閑呼籲，民眾在使用熱水器洗澡時，若熱水器沒有強制排氣功能，一定要保持室內空氣流通，避免熱水器燃燒不完全，產生一氧化碳，危及家人性命。

基隆市消防局安樂消防分隊今天清晨5時許獲報，基金一路楓林小橋社區一樓江姓一家5口，出現頭暈、頭痛等一氧化碳中毒症狀，消防員趕抵時，江家5人已站在屋外等待送醫院救治，除了報案的江男、與江男年邁雙親，妻子外，還有一個15歲大的兒子；經送醫救治後，意識清楚，生命跡象穩定。

消防員入內在靠近熱水器的陽台，測得一氧化碳濃度為300PPM，消防員調查，江家人昨晚最後一人洗澡的時間在今天凌晨0點，可能是使用熱水器時，未開窗通風，陽台又掛滿衣服才會造成屋內一氧化碳濃度過高，還好一家五口均獲救。